В неділю, 5 квітня, в районі Майдану Незалежності та Європейській площі у центрі Києва спалахнула пожежа

За даними Телеграм-каналу PavlovskyNews в підземному переході на перетині Хрещатика та Європейської площі загорілися силові електрокабелі, з переходу валив чорний дим.

Сталося це в 1:47 ночі, але гасити почали лише на початку 6-го ранку - чекали коли ДТЕК дасть дозвіл на ліквідацію пожежі.

Горіла проводка потужністю від 220 вольт до 35 кіловольт. Пожежу локалізовано, але через велику площу загоряння, її будуть гасити ще кілька годин, адже рятувальники не справляються. Станом на 8 ранку, підземна пожежа телекомунікаційних кабелів на Хрещатику під Майданом незалежності і Європейською площею триває, повідомляють очевидці.

У центрі столиці зараз стійкий запах гару. Також на це впливають масові пожежі в області.

Нагадаємо, що в Києві другий тиждень горять торфовища. Столичні пожежники вже близько двох тижнів тушкують велике займання в районі ТЕЦ-6 і озера Алмазне у Деснянському районі.

"В цьому місці є поклади торфу, який тліє, і пожежники Києва працюють там вже другий тиждень. Площа пожежі дуже велика. Але складність у тому, що торф горить вогнищами, які постійно доводиться заливати водою ", – відзначили в ДСНС міста.

Крім того, через горіння торфівників Київ посів друге місце у світі як місто з найбільш забрудненим повітрям.

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