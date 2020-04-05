В воскресенье, 5 апреля, в районе Майдана Независимости и Европейской площади в центре Киева вспыхнул пожар
По данным Телеграм-канала PavlovskyNews в подземном переходе на пересечении Крещатика и Европейской площади загорелись силовые электрокабели, из перехода валил черный дым.
Произошло это в 1:47 ночи, но тушить начали только в начале 6-го утра - ждали когда ДТЭК даст разрешение на ликвидацию пожара.
Горела проводка мощностью от 220 вольт до 35 киловольт. Пожар локализован, но из-за большой площади возгорания, его будут тушить ещё несколько часов, ведь спасатели не справляются. По состоянию на 8 утра, подземный пожар телекоммуникационных кабелей на Крещатике под Майданом и Европейской площадью продолжается, сообщают очевидцы.
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В центре столицы сейчас устойчивый запах гари. Также на это влияют массовые пожары в области.
Напомним, что в Киеве вторую неделю горят торфяники. Столичные пожарные уже около двух недель тушат крупное возгорание в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное в Деснянском районе.
"В этом месте есть залежи торфа, который тлеет, и пожарные Киева работают там уже вторую неделю. Площадь пожара очень большая. Но сложность в том, что торф горит очагами, которые постоянно приходиться заливать водой ", – отметили в ГСЧС города.
Кроме того, из-за горения торфянников Киев занял второе место в мире как город с самым загрязненным воздухом.
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