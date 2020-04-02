У Києві оштрафували двох маршрутників, які перевозили пасажирів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Перевіряючи маршрутки, правоохоронці виявили одразу двох водіїв-порушників, які перевозили пасажирів.
Зазначимо, що згідно з рішенням КМДА, на час карантину перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами заборонено.
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Обидва поїхали з протоколами в руках. Якщо суд визнає водіїв винними – штраф складе від 17 тисяч гривень.
В мережі почали обговорювати інцидент зі штрафами.
«А якщо перевозять співробітників? А в своїй машині можна, як в хатинці?», «а як людям выживатъ в ці дні: не доїхати, не дійти», «Як під час це вірус, у копів реально немає інших справ.», – написали вони.
Нагадаємо, що підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, пошкодили ліфт і вирвали пожежну драбину. Інцидент стався у Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.
Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.
Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.
Мешканці будинку подали заяву в поліцію.
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