У Києві оштрафували двох маршрутників, які перевозили пасажирів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Перевіряючи маршрутки, правоохоронці виявили одразу двох водіїв-порушників, які перевозили пасажирів.

Зазначимо, що згідно з рішенням КМДА, на час карантину перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами заборонено.

Обидва поїхали з протоколами в руках. Якщо суд визнає водіїв винними – штраф складе від 17 тисяч гривень.

В мережі почали обговорювати інцидент зі штрафами.

«А якщо перевозять співробітників? А в своїй машині можна, як в хатинці?», «а як людям выживатъ в ці дні: не доїхати, не дійти», «Як під час це вірус, у копів реально немає інших справ.», – написали вони.

Перевіряючи маршрутки, правоохоронці виявили одразу двох водіїв-порушників, які перевозили пасажирів. Нагадаємо, що відповідно до рішення КМДА, на час карантину перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами заборонені. Обидва поїхали з протоколами у руках. Якщо суд визнає водіїв винними - штраф складатиме від 17 тис грн. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Нагадаємо, що підлітки скоїли акт вандалізму в під'їзді, пошкодили ліфт і вирвали пожежну драбину. Інцидент стався у Києві на вулиці Ревуцького, 7В. Підлітки були в стані алкогольного сп'яніння.

Вандали розбили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфта і своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфта.

Крім того, під час карантину та протиепідемічних заходів в країні неповнолітні обпльовували кабіну ліфта, якою користуються мешканці будинку, і залишили інші біологічні залишки.

Мешканці будинку подали заяву в поліцію.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

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