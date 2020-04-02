В Киеве оштрафовали двух маршрутчиков, которые перевозили пассажиров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Проверяя маршрутки, правоохранители обнаружили сразу двух водителей-нарушителей, которые перевозили пассажиров.

Отметим, что согласно решению КГГА, на время карантина перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами запрещены.

Оба уехали с протоколами в руках. Если суд признает водителей виновными – штраф составит от 17 тысяч гривен.

В сети начали обсуждать инцидент со штрафами.

«А если перевозят сотрудников? А в своей машине можно, как в теремочке?», «а как людям выживатъ в эти дни: не доехать, не дойти», «Как во время это вирус, у копов реально нет других дел.», – написали они.

Перевіряючи маршрутки, правоохоронці виявили одразу двох водіїв-порушників, які перевозили пасажирів. Нагадаємо, що відповідно до рішення КМДА, на час карантину перевезення пасажирів маршрутними транспортними засобами заборонені. Обидва поїхали з протоколами у руках. Якщо суд визнає водіїв винними - штраф складатиме від 17 тис грн. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Напомним, что подростки совершили акт вандализма в подъезде, повредили лифт и вырвали пожарную лестницу. Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.

Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.

Жители дома подали заявление в полицию.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Напомним, что волки вышли на охоту на Киевщине: "даже при свете дня", подробности

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