В Киеве оштрафовали двух маршрутчиков, которые перевозили пассажиров
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Проверяя маршрутки, правоохранители обнаружили сразу двух водителей-нарушителей, которые перевозили пассажиров.
Отметим, что согласно решению КГГА, на время карантина перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами запрещены.
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Оба уехали с протоколами в руках. Если суд признает водителей виновными – штраф составит от 17 тысяч гривен.
В сети начали обсуждать инцидент со штрафами.
«А если перевозят сотрудников? А в своей машине можно, как в теремочке?», «а как людям выживатъ в эти дни: не доехать, не дойти», «Как во время это вирус, у копов реально нет других дел.», – написали они.
Напомним, что подростки совершили акт вандализма в подъезде, повредили лифт и вырвали пожарную лестницу. Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.
Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.
Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.
Жители дома подали заявление в полицию.
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