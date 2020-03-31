В ніч на вівторок, 31 березня, чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош в магазині Києва

Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний", повідомляє Politeka.

Інцидент стався за адресою вулиця Серафимовича, 4. П'яний неадекват пішов в магазин за добавкою "Експрес-маркет", але алкогольні напої йому не продали. Чоловік вирішив влаштувати розправу.

«Затримали цього дядька в тільняшці. Дядько трохи перебрав з алкоголем і пішов ще за добавкою в Експрес-маркет. Коли алкоголь не продали – почав погрожувати пістолетом спочатку персоналу, а потім і відвідувачам», – підписали кадри з затриманим в мережі.

Після інциденту чоловіка передали поліції.

Нагадаємо, що в Києві помітно похолодає, а вночі вдарять морози. Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами.

Синоптики розповіли, що в середу, 1 квітня вологість повітря в Києві становить від 26 до 49%. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до +7 градусів. Без опадів.

За народним прогнозам: "На Дарію ополонки мутятся". Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким.

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Сніг пішов в Києві 31 березня близько 8 ранку в районі ВДНГ. Лісовий масив стало засипати трохи пізніше, близько дев'ятої.

Після снігопаду, який закінчився досить швидко, в Києві вийшло сонце із-за хмар.

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