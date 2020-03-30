У Києві підлітки влаштували нічні забави на парковці

Дві дівчинки-підлітки розважалися на карантині тим, що зривали номери з припаркованих на вулиці машин. Про це повідомили в співтоваристві «Київ оперативний» у соціальній мережі Facebook, повідомляє Politeka.

Інцидент стався на вулиці Рейтарській у Києві. Під час їх дій, до них підійшли перехожі і розповіли, що так не можна робити, а також змусили повернути номеру.

«Діти розважаються – зірвали номери з автомобілів. Після невеликого «лікнепу» віднесли номери назад, нехай стануть трохи відомими. Дітки», – прокоментували в мережі автори посту.

до Речі, в мережі відзначили, що номери на авто – дипломатичні.

«А ось за крадіжку номерів посланника Японії могли б і умовно отримати (без жартів)», – вказали в коментарях.

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