Києві після рішення КМДА показали, як працює в'їзд у столицю на відео

Журналісти PavlovskyNews вирушили на Житомирську трасу, де подивилися, як працює поліція. Як виявилося, що про ніякі обмеження поліції не говорили, незважаючи на те, що указ про них вже з'явився від КМДА. Про це пише Politeka з посиланням на телеграм-канал PavlovskyNews.

"Поки що нічого не перекривається, рух відкрито, як ви бачите", - заявив правоохоронець і додав, що вказівок по температурному скринінгу теж не надходило.

Раніше ми повідомляли, що в Києві продовжують працювати деякі заклади, де можна випити кави незважаючи на заборону.

Український активіст Сергій Бригадир вирішив перевірити, закрилися чи кав'ярні в Києві. Для цього йому довелося витратити 141 гривню.

"Інвестувати 141 гривню, щоб в черговий раз показати киянам і українцям взагалі, що старий Оруелл був прав:

"Всі тварини рівні, але деякі більш рівні, ніж інші".

"Я належу до тієї категорії громадян, які можуть згадати ввечері, що не снідали, але священне рістретто або еспресо раз в три години ніколи не пропустять. Ну от, вранці в районі Арсенальній не зміг знайти каву - все кав'ярні, які бачив, були закриті", - написав Сергій.

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