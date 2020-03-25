В Бородянському районі в селищі Пісківка на Київщині спочатку року орудує небезпечний грабіжник

З січня було задокументовано низку крадіжок – зловмисник через вікна та пошкодивши замок дверей, проникав у будинки місцевих жителів, виносячи з приміщень все що міг винести. Як повідомляють правоохоронці, грабіжник без розбору неси робочі інструменти, техніку і велосипеди, а також інші цінні речі.

Зараз стало відомо, що поліція з'ясувала особу зловмисника, ним виявився місцевий житель селища Пісківка, який уже раніше мав проблеми з законом та притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

Так, на рахунку зловмисника вже 6 пограбувань.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Києві показали, як дезінфікують місця масового скупчення людей. У столиці продовжують проводити дезінфекцію місць і локацій, якими часто користуються кияни. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що список таких на дезінфекцію потрапили також бюветні комплекси міста.

У мережі показали, як проводиться їх обробка.

Також зараз йде санітарна обробка житлових будинків.

Нагадаємо, що в Києві помітили вершника, який вирішив обійти «обмеження 10-ти» на коні. Самотній вершник у місті, немов застиг у часі, виглядав так готично і тривожно, і в той же час забавно: капюшон на голові і рюкзак за спиною видавали в цьому "вершника апокаліпсису" сучасного українця.

У мережі жартують, що киянин вирішив проїхатися на коні з-за того, що він був 11-м пасажиром автобуса, і його не пустили в зал.

Молодий хлопець підняв карантинний настрій українцям, які вже відверто нудьгують на карантині і навіть влаштовують флеш-моби.

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