В Бородянском районе в поселке Песковка на Киевщине сначала года орудует опасный грабитель

С января было задокументировано ряд краж – злоумышленник через окна, или повреждая замок двери, проникал в дома местных жителей, вынося из помещений все что мог унести. Как сообщают правоохранители, грабитель без разбору уноси рабочие инструменты, технику и велосипеды, а также другие ценные вещи.

Сейчас стало известно, что полиция выяснила личность злоумышленника, им оказался местный житель поселка Песковка, который уже ранее имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Так, на счету у злоумышленника уже 6 ограблений.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Киеве показали, как дезинфицируют места массового скопления людей. В столице продолжают проводить дезинфекцию мест и локаций, которыми часто пользуются киевляне. Зампредседателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в список таких на дезинфекцию попали также бюветные комплексы города.

В сети показали, как проводится их обработка.

Также сейчас идет санитарная обработка жилых домов.

Напомним, что в Киеве заметили всадника, который решил обойти «ограничение 10-ти» на коне. Одинокий всадник в городе, словно застывшем во времени, выглядел так готично и тревожно, и в то же время забавно: капюшон на голове и рюкзак за спиной выдавали в этом "всаднике апокалипсиса" современного украинца.

В сети шутят, что киевлянин решил проехаться на коне из-за того, что он был 11-м пассажиром автобуса, и его не пустили в салон.

Молодой парень поднял карантинное настроение украинцам, которые уже откровенно скучают на карантине и даже устраивают флэш-мобы.

Напомним, в Киеве приняли новые меры из-за коронавируса, важное заявление: "не будут пускать..."

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

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