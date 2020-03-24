У Києві буде мінлива погода на 25 березня

Синоптики повідомили, яка погода чекає на киян у середу, 25 березня. Інформація про це з'явилася на сайті Синоптик, передає Politeka.net.

Так, цілий день у Києві не буде опадів і хмарності.

Вологість повітря в Києві становить від 26 до 58%, а температура буде коливатися в районі -4 до +6 градусів.

Схід сонця у цей день у Києві буде спостерігатися у 05:45, а захід можна побачити у 18:21.

За народними прикметами, в цей день можна передбачити кількість урожаю в майбутньому. Так, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

Нагадаємо, що киянка після того, як її не пустили в трамвай, вирішила помститися і влаштувала в столиці велику тягучку.

На Подолі у вівторок 24 березня киянка хотіла проїхатись у трамваї, щоб дістатися до місця призначення, але її не впустили. Недовго думаючи, жінка вирішила провчити кондуктора та водія трамвая і пішла прямо по рейках перед трамваєм, таким чином, не даючи йому нормально рухатися. При цьому за трамваєм в який не впустили жінку рухався ще один, із-за цього утворилася невелика тягучка.

В кінцевому підсумку після бесіди жінка образумилась і дала громадського транспорту нормально рухатися. Зараз трамваї рухаються в штатному режимі.

У коментарях користувачі мережі посміялися з інциденту.

«Людина у відчаї може і від безсилля так висловлює свою злість. Підвіз би, а не відео знімав. Зараз так важко і потрібно допомагати один одному , а не хейтить», «Через тиждень таких буде вже не одиниці, у людей вже зараз починає зносити дах, що вони працювали, нікуди не їздили останнім часом, а повинні сидіти як лохи», «По-людськи шкода бідну жінку, адже далеко не всі можуть дозволити собі поїхати на роботу на власній машині або таксі за "дві" ціни...», – відзначили в мережі.

Жінку не пустили у трамвай і вона вирішила всіх «провчити» Київ, вул Кирилівська (Поділ) Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 23. März 2020

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