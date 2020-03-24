Мешканка Києва поділилася подробицями, як потрапила до лікарні з підозрою на COVID-19, і лікар до неї не підходив два дні

Як передає Politeka.net, українка Єлизавета Романчук детально описала ситуацію у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. Дівчина опинилася в столичній Олександрівській лікарні з високою температурою, головним болем й утрудненим диханням.

Повернувшись 9 березня з ОАЕ, через десять днів Єлизавета відчула себе погано, викликала "швидку", яка доставила її в згадану лікарню. Примітно, що навіть назвавши симптоми, які були схожі з симптомами коронавіруса, її спочатку підселили до іншої пацієнтцки. Єлизаветі довелося самій обуритися ситуацією (а як же ізоляція?) і домагатися платної палати, де вона була сама.

Також довелося довго чекати огляду лікаря, який, до речі, тривав кілька хвилин і відповіді на свої питання українка так і не почула.

"(20 березня, - прим. ред.) прийшла пані професор на 2 хв і послухала мої легені. Потім прийшли взяти проби на covid-19. ДВІЧІ (враховуючи, що між двома пробами пройшло десь 1.5-2 год, підозрюю перша проба просто була неправильно взята / оброблена / ваш варіант. О 17.30 прийшла адекватна заввідділенням, подивилася ренгтен. В кінці короткочасного візиту сказала: "Аналізи, які робить наша лікарня на covid-19 будуть ввечері. Ну ви ж розумієте, ніхто чекати не буде. Можливо, я зайду до вас, якщо ще буду на роботі". Не зайшла, але передала через медсестру, що результат ні негативний, ні позитивний😂", - поділилася Романчук.

22 березня ситуація виглядала таким чином: "Питання ввечері від санітарки: "Як себе почуваєте? З підозрою на коронавірус лежите? Якщо самопочуття нормальне, то біжіть звідси швидше". Лікар ні разу не зайшов..."

23 березня дівчина виписалася: "Мораль байки така: якщо ви не вмираєте, якщо є знайомі / друзі лікарі і ви розумієте, що впораєтеся вдома - сидіть вдома. Я була готова платити в кишеню, якщо б відчувала себе погано, тому що розуміла, що свою безпринципність можна засунути в одне місце, коли потрібна допомога, а лікар не приходить 2 дні. Міністерство охорони здоров'я України, Viktor Liashko, дякую вам за те, що так легко відчути себе безправним гівном, якщо ти змушений звернутися в державну лікарню. Я в порядку, вдома, де мене люблять🙏", - підсумувала Єлизавета.

Зазначимо, станом на 10 годин 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

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