Жительница Киева поделилась подробностями, как попала в больницу с подозрением на COVID-19, и врач к ней не подходил два дня

Как передает Politeka.net, украинка Елизавета Романчук подробно описала ситуацию у себя на странице в соцсети Фейсбук. Девушка очутилась в столичной Александровской больнице с высокой температурой, головной болью и затрудненным дыханием.

Вернувшись 9 марта из ОАЭ, спустя десять дней Елизавета почустсвовала себя плохо, вызвала "скорую", которая доставила ее в упомянутую больницу. Примечательно, что даже назвав симптомы, которые были схожи с симптомами коронавируса, ее сначала подселили к другой пациентке. Елизавете пришлось самой возмутиться ситуацией (а как же изоляция?) и добиваться платной палаты, где она была бы сама.

Также пришлось длительное время ждать осмотра врача, который, к слову, длился несколько минут и ответы на свои вопросы украинка так и не услышала.

"В (20 марта, - прим. ред.) пришла госпожа профессор на 2 мин и послушала мои легкие. Потом пришли взять пробы на covid-19. ДВАЖДЫ (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 ч, подозреваю первая проба просто была неправильно взята / обработанная / ваш вариант. В 17.30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни позитивний😂", - поделилась Романчук.

22 марта ситуация обстояла таким образом: "Вопрос вечером от санитарки: "Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее". Врач ни разу не зашел..."

23 марта девушка выписалась: "Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые / друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома - сидите дома. Я была готова платить в карман, если бы чувствовала себя плохо, потому что понимала, что свою беспринципность можно засунуть в одно место, когда нужна помощь, а врач не приходит 2 дня. Министерство здравоохранения Украины, Viktor Liashko, благодарю вас за то, что так легко почувствовать себя бесправным говном, если ты вынужден обратиться в государственную больницу. Я в порядке, дома, где меня люблять🙏", - подытожила Елизавета.

Отметим, по состоянию на 10 часов 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

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