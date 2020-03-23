Пропуски на громадський транспорт дають право на...

У Києві пропуски в громадський транспорт не означають безкоштовний проїзд

Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив 23 березня, що пропуски на громадський транспорт не дають можливість безкоштовного проїзду.

За його словами, в громадському транспорті можна перевозити тільки окремі категорії пасажирів. Це здійснюється не безкоштовно.

«Тобто, пасажири з спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card», – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, що з 22 березня в українській столиці повністю зупинили рух громадського транспорту. Заходи вжиті у зв'язку з карантином через поширення коронавіруса COVID-19.

Тепер будуть розвозити тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту (тролейбуси, трамваї, маршрутки).

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", – написав він.

Також Київ починає підготовку до тотального карантину та введення комендантської години на вулицях.

Нагадаємо, що працівники екстреної медичної допомоги не зможуть зробити українцям тест на коронавірус COVID-19. Відомо, що українцям в разі підозри коронавіруса COVID-19 тести будуть робити лише в певних медичних установах.

Як підкреслили у профільному відомстві, тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для санітарної сортування". Тобто, медики повинні зробити пацієнтові відразу два тести: один на грип, експрес-тест — на коронавірус.

"Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі приймають відповідні заходи. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту ПЛР. Після цього можна говорити про підтвердженому разі захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - інформує прес-служба МОЗ.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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