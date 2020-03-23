У Києві загорівся ТРЦ River Mall, який розташований на Дніпровській Набережній, недалеко від станції метро «Осокорки»

Про це місцеві жителі повідомили виданню «Главком». Повідомляється, що задимлення почалося вранці 23 березня. На кадрах, які потрапили в редакцію, видно, що з будівлі валить дим.

«Димом почало затягувати лівий берег столиці України», - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, на місце події вже прибули рятувальники. Біля торгового центру перебуває багато пожежних автомобілів. Офіційної інформації про події поки немає. На сторінці River Mall в Фейсбук 16 березня повідомляли, що торговий центр йде на карантин, але продуктові магазини в будівлі продовжують працювати. Крім цього, на другому поверсі торгового центру працює аптека.

Раніше ми писали, що у Києві сталася масштабна пожежа, що забрала кілька життів. Пожежа сталася в 10-ти поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 2, у Дніпровському районі столиці. Вогонь забрав життя двох людей, які знаходилися в квартирі під час пожежі.

Зазначимо, що пожежі в Україні трапляються досить часто. Найпоширеніші причини – це проблеми з проводкою або необережне поводження з вогнем. Як розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, в 2019 році під час пожеж загинуло майже 1,7 тисячі українців, ще більше 1,4 тисячі отримали травми і поранення. Всього за рік відбулося понад 95 тисяч пожеж. За словами рятувальників, часто пожежі в житловому секторі спалахують через куріння в ліжку, а також недбале ставлення до стану пічного опалення.

Нагадаємо, що масштабне НП в Києві, виття сирен оглушило місто, всі в чорному диму: кадри від очевидців.

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