В Киеве загорелся ТРЦ River Mall, который расположен на Днепровской Набережной, недалеко от станции метро «Осокорки»

Об этом местные жители сообщили изданию «Главком». Сообщается, что задымление началось утром 23 марта. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что из здания валит дым.

«Дымом начало затягивать левый берег столицы Украины», - говорится в сообщении.

Как стало известно, на место происшествия уже прибыли спасатели. Возле торгового центра находится много пожарных автомобилей. Официальной информации о произошедшем пока нет. На странице River Mall в Фейсбук 16 марта сообщали, что торговый центр уходит на карантин, но продуктовые магазины в здании продолжают работать. Кроме этого, на втором этаже торгового центра работает аптека.

Ранее мы писали, что в Киеве произошел масштабный пожар, унесший несколько жизней. Пожар произошел в 10-ти этажном жилом доме на Харьковском шоссе, 2, в Днепровском районе столицы. Огонь забрал жизни двоих людей, которые находились в квартире во время пожара.

Отметим, что пожары в Украине случаются довольно часто. Самые распространенные причины – это проблемы с проводкой или неаккуратное обращение с огнем. Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в 2019 году во время пожаров погибли почти 1,7 тысячи украинцев, еще более 1,4 тысячи получили травмы и ранения. Всего за год произошло более 95 тысяч пожаров. По словам спасателей, часто пожары в жилом секторе вспыхивают из-за курения в постели, а также небрежного отношения к состоянию печного отопления.

Напомним, что масштабное ЧП в Киеве, вой сирен оглушил город, все в черном дыму: кадры от очевидцев.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в Киеве, обрушились бетонные стены: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар уничтожил целый завод под столицей: дым до небес, детали и кадры апокалипсиса.