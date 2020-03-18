В українській столиці сталася масштабна НП – вогонь охопив будівлі біля житлового масиву

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Інформатор». Все відбулося в середу, 18 березня в обід в Голосіївському районі на вулиці Ізюмській, 2.

На кадрах чітко видно, що пожежа сталася неабияка - стовп чорного диму, який утворився при ній було видно з різних куточків Києва. На вулицях чутно звук сирен не однієї пожежної машини і навіть поліції.

На щастя, ніхто не постраждав, а за інформацією на 14:40 рятувальники змогли впоратися з вогнем - пожежу локалізовано.

Улица Изюмская. Подробности выясняются Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 18. März 2020

Нагадаємо, днем раніше в Одесі на ринку "Привоз" сталася пожежа.

Вдень у вівторок, 17 березня, на одеському ринку «Привоз» сталося загоряння. Як розповіли очевидці, загорілися два лотки з фруктами і сигаретами.

На місце пожежі були викликані співробітники ДСНС. Рятувальники відзначили, що площа пожежі склала 30 квадратних метрів. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Раніше ми писали, під Одесою розгорілася масштабна пожежа в заповідній зоні, яка відома, як "Дністровські плавні".

Про НП, яка сталася в неділю, 15 березня, поблизу села Маяки Біляївського району Одеської області повідомляють очевидці. Там горів очерет, в результаті чого велика територія плавнів вздовж траси Одеса-Рені була охоплена вогнем.

Також ми писали про те, що на українській трасі прямо на ходу загорівся мікроавтобус з пасажирами всередині.

Спочатку про подію стали повідомляти очевидці в соцмережах. Вони розмістили відео, проте ніяких подробиць не було.

Пізніше з'явилася офіційна інформація від рятувальники.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Одеській області, 12 березня, на 210-му кілометрі траси Одеса-Рені загорівся пасажирський мікроавтобус, що слідував за маршрутом «Одеса-Ізмаїл».

«Сигнал в Службу порятунку «101» вступив в 15:41. У 16:13 пожежа була ліквідовано», - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що всі 8 пасажирів і водій вчасно покинули мікроавтобус.

Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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