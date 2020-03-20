У рейтингу порівнювалися ціни на їжу, послуги та інші товари

Київ потрапив у рейтинг найдорожчих міст світу

На днях в мережі оприлюднили рейтинг найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020. Київ піднявся на кілька сходинок у рейтингу, повідомляє журнал The Economist.

Так, в цьому році столиця України зайняла 22-рядок у списку і розділила 86-е місце з 133 з Москвою.

У дослідженні сранивались з Нью-Йорком 400 цін на 160 продуктів і послуг, зокрема на їжу, напої, одяг, товари для будинку і для особистого догляду, оренду житла, транспорт, комунальні послуги, приватні школи, домашніх працівників та відпочинок.

Київ піднявся в списку зайняла 86-е місце. Щодо інших міст, то найдорожчими в світі стали Сінгапур, Гонконг і Осака (Японія).

У десятку найдорожчих міст світу також потрапили американські Нью-Йорк і Лос-Анджелес, французький Париж, швейцарський Цюріх, ізраїльський Тель-Авів, японський Токіо і швейцарська Женева.

найдешевшими містами в 2020 є Дамаск (Сирія), Буенос-Айрес (Аргентина), Лусака (Замбія), Нью-делі і Бангалор (Індія), та інші.

Нагадаємо, що нацгвардія і поліція взяла під охорону Олександрівську лікарню в Києві, куди привезуть на лікування хворих коронавірусом. Зазначимо, що ця лікарня – одна з трьох в Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавирусной інфекції COVID-19.

Наголошується, що нацгвардейцы забезпечують безпеку громадян і стабільну безперешкодну роботу лікарів на території медичного закладу.

В рамках превентивних заходів від коронавирусной інфекції COVID-19 військовослужбовці НГУ забезпечують правопорядок і здійснюють роз'яснення для громадян на приймальному пункті інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066. Наголошується, що всі представники Національної гвардії забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того, всі військовослужбовці перед початком та після завершення виконання завдань будуть проходити медичний огляд.

Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця.

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