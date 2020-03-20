В рейтинге сравнивались цены на еду, услуги и другие товары

Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира

На днях в сети обнародовали рейтинг самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020. Киев поднялся на несколько ступенек в рейтинге, сообщает журнал The Economist.

Так, в этом году столица Украины заняла 22-строчку в списке и разделила 86-е место из 133 с Москвой.

В исследовании сранивались с Нью-Йорком 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Киев поднялся в списке и заняла 86-е место. Относительно других городов, то самыми дорогими в мире стали Сингапур, Гонконг и Осака (Япония).

В десятку самых дорогих городов мира также попали американские Нью-Йорк и Лос-Анджелес, французский Париж, швейцарский Цюрих, израильский Тель-Авив, японское Токио и швейцарская Женева.

Самыми дешевыми городами в 2020 являются Дамаск (Сирия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Лусаку (Замбия), Нью-дели и Бангалор (Индия), и другие.

Напомним, что нацгвардия и полиция взяли под охрану Александровскую больницу в Киеве, куда привезут на лечение больных коронавирусом. Отметим, что эта больница – одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что нацгвардейцы обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения.

В рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы. Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066. Отмечается, что все представители Национальной гвардии обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения выполнения задач будут проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

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