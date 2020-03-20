Поліцейські допитали київських пенсіонерів, які порушують правила карантину і їздять у громадському транспорті

Про це розповів київський поліцейський Роман Мартинюк, повідомляє Politeka.net.

Мартинюк спостерігав за дотриманням правильної перевезки пасажирів в ранковий час пік в Києві і вирішив розпитав пенсіонерів, чому їм не сидиться вдома під час пандемії в світі і прямої загрози їх життя.

«На два автобуси (з 20 пасажирів) – 7 пенсіонерів. 6/7 пенсіонерів, з якими я сьогодні поспілкувався, поспішають в банк робити проплату або дізнаватися суму комунальних (тому, що по телефону не додзвонитися, з їх слів). У годину пік поїхати в магазин вирішила ще одна пенсіонерка, бо, як вона каже: "потім будуть великі черги"», – розповідає поліцейський.

Мартинюк зазначив, що оплатити комунальні, як і дізнатися їх суму можна онлайн, не виходячи з дому. З цим можуть допомогти діти або онуки, а також друзі або сусіди.

краще Купувати тільки необхідне і в себе на районі, а не їхати на інший кінець міста. Якщо це необхідно, то просити родичів або знайомих на автомобілі.

Все інше слід планувати на інший час, а не в самий час пік, коли всі люди їдуть на роботу або з роботи.

Кияни почали бурхливе обговорення під постом.

«Сьогодні бачив. Один тролейбус копи контролюють на зупинці. Природно, натовп пасажирів. Проїхав 50 м, інший тролейбус на маршруті з іншим номером – забитий під зав'язку. Вибірково як-то, тому народ і біситься», «Нехай введуть ліміт — 1 пенсіонер в годину. Нехай вдома сидять, здоров'я своє бережуть», «Зняти пільги, то пруться на ринок, то здорові в поліклініку, сидіти вдома і не рипатися!», «А, ну тоді все зрозуміло. Весь колапс через 7 пенсіонерів. Адже ніяк не з-за непродуманих заходів обмежень.», «На час карантину можна відмінити пільговий проїзд. Хоча б у години пік.», «Миколаїв, вчора. Ага, тут кажуть, вони на роботу їдуть ...», – обурюються українці на пенсіонерів, яким не сидиться вдома.

Нагадаємо, люди збунтувалися, рух перекрито у багатьох місцях: кадри з місця.

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