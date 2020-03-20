У Києві сталася масштабна пожежа, яка забрала кілька життів

Пожежа сталася в 10-ти поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 2, що у Дніпровському районі столиці. Про це повідомили у київському відділі поліції.

Пожежа сталася в одній із кімнат у двохкімнатній квартирі на 3-му поверсі.

16 рятувальників і 4 пожежно-рятувальної техніки працювали над ліквідацією пожежі.

У ході розвідки в сусідній кімнаті було знайдено тіла двох загиблих: жіночої та чоловічої статі 1936 та 1970 років народження відповідно.

Так, у вогні сгоріли меблі, побутова техніка. У квартирі закопчені стіни та стеля.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що в українській столиці сталася масштабна НП – вогонь охопив будівлі біля житлового масиву. Все відбулося в середу, 18 березня в обід в Голосіївському районі на вулиці Ізюмській, 2.

На кадрах чітко видно, що пожежа сталася неабияка - стовп чорного диму, який утворився при ній було видно з різних куточків Києва. На вулицях чутно звук сирен не однієї пожежної машини і навіть поліції.

На щастя, ніхто не постраждав, а за інформацією на 14:40 рятувальники змогли впоратися з вогнем - пожежу локалізовано.

Улица Изюмская. Подробности выясняются Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 18. März 2020

Також ми писали, що масштабна пожежа охопила район в Дніпрі.

У Дніпрі горіли суха трава та очерет. Відомо, що загоряння сталося на вулиці Велика Диієвська в Новокодакському районі Дніпра.

Вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки.

Пожежа почалася на відкритій території. Горіла суха трава та очерет на загальній площі 0,07 га. Рятувальники зуміли ліквідувати загоряння та не допустили його розростання на житлові будинки. Варто відзначити, що житель міста розповів і про жертви пожежі.

"Загинуло безліч пташенят та іншої дрібної живності в траві, вогонь від поривів вітру охопив моментально величезне поле, своїми силами загасити неможливо було", повідомив очевидець пожежі.

Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один український ринок: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП

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