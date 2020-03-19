У Києві зафіксовано новий випадок зараження коронавірусом

Це офіційно підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я України. Це третій випадок у Києві.

Також у МОЗ підтвердили перший випадок коронавіруса в Житомирі, про який раніше повідомив мер міста.

Про житомирського хворого відомо, що вірус він привіз з Австрії. Звідти 56-річний чоловік повернувся напередодні. По київському випадку поки що немає деталізації.

Разом в Україні офіційно вже 18 заражених і 2 смерті. Найбільше хворих у Чернівцях. Там 10 випадків коронавіруса і 1 смерть.

Тим часом, кількість хворих у світі стрімко зростає. Станом на 19 березня, у світі хворіють понад 222 тисяч осіб, понад 9 тисяч людей померли від ускладнень. Дуже великий відсоток загиблих це люди похилого віку.

Наголошується, що в Україні насправді може бути більше хворих коронавірусом, ніж каже офіційна статистика. Днями в Україну надійде 1 мільйон тест-систем з Китаю, які дозволять протестувати всіх людей з групи ризику і зрозуміти, скільки людей насправді хворіє коронавірусом в Україні. Як відомо, великий відсоток захворювань – це легка форма, схожа на звичайну застуду.

Раніше ми писали, що лікар Костянтин Надутий порадив українцям дотримуватися кілька простих правил, які допоможуть їм уникнути зараження коронавірусом. За його словами, тим, хто сидить вдома, потрібно дотримувати всіх рекомендацій МОЗ. Лікар зазначив, що найнебезпечніші ті речі, до яких доторкається багато людей. До них краще не торкатися голими руками. Це дверні ручки, кнопки ліфта, кошики для продуктів у супермаркетах.

Маски, за словами фахівця, не захищають від зарази, але допомагають знизити вірусне навантаження, що в підсумку, рятує людину від хвороби.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".

Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".