Дії столичної влади поставили під загрозу функціонування лікарень

Багато медпрацівники вирішили звільнитися з роботи після того, як закрили метро в Києві, скасували рух приміських поїздів та електричок, без медперсоналу можуть залишитися більшість столичних лікарень.

Про одному такому епізоді розповіла у Facebook Ганна Карашивская. За її словами, пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, змушені були збирати гроші на оплату таксі медсестрам відділення, яким потрібно добиратися до столиці з області.

Тепер медсестри відмовляються виходити на роботу і збираються звільняти з понеділка.

Аналогічна ситуація і в 5-му київському пологовому будинку. Там іногородні складають 2/3 медперсоналу. Лікарі і сестри поки не звільняються, але пишуть заяви на відпустку за свій рахунок. А страждати від цього будуть пацієнти.

В мережі пишуть, що цього слід було очікувати. Київ і раніше мав проблеми з транспортом, а коли закрили метро і зупинили залізничне сполучення, настав колапс.

Зазначимо, людей вкрай обурила така ситуація, викликана непрофесійними діями київської влади.

«Те, що у вас зараз відбувається - трагічно. Бажаємо витримати цей безжалісний хаос», «Сьогодні в Бучі люди набивалися в попутки, кому стало безпечніше?», «Це очікувано. На жаль», «Ми збираємо дані, хто в області готовий підвозити молодший та середній медперсонал в Київ і забирати додому. Багато людей виявили готовність. З району Київської області», - пишуть в мережі.

Крім того, медики заявляють, що лікарні не готові до прийому хворих коронавірусом.

Столичний лікар-реаніматолог Ніколь Скокова в Инстаграме розповіла, що лікарні не готові до коронавирусу. В її відділенні немає масок, дезрозчинів, достатньої кількості апаратів штучної вентиляції легенів. Їй сказали, що ситуація не зміниться в кращу сторону. У зв'язку з цим медики працюють в умовах загрози зараження.

Медик не знає, як далі працювати, оскільки більше половини лікарів, всі санітарки і 80% медсестер не зможуть приїхати на роботу. Вони живуть за межами столиці і не мають автомобіля. Скокова отримує зарплату лікаря 5-6 тисяч гривень, а сама їздила на метро.

Небезпечна ситуація і в регіонах, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews. Так, медсестра з Коноптской реанімації Сумській області розповіла, що їм керівництво рекомендувало самим купувати собі захисні костюми. Деякі лікарі обурюються і погрожують піти, мовляв їх зарплати не дозволяють їм купувати собі спеціальну форму і засоби захисту. Але, як сказала нам медсестра, вона особисто залишається працювати, оскільки давала клятву рятувати людей, чого б їй це не коштувало.

Переживає за здоров'я медиків доктор Євген Комаровський, адже якщо їх доб'є коронавірус, то лікувати українців буде вже нікому. Лікар порадив кожному українському меру відвідати інфекційні відділення своїх лікарень і взяти їх забезпечення під особистий контроль.

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