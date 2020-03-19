Действия столичной власти поставили под угрозу функционирование больниц

Многие медработники решили уволиться с работы после того, как закрыли метро в Киеве, отменили движение пригородных поездов и электричек, без медперсонала могут остаться большинство столичных больниц.

Об одном таком эпизоде ​​рассказала в Facebook Анна Карашивская. По ее словам, пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, вынуждены были собирать деньги на оплату такси медсестрам отделения, которым нужно добираться в столицу из области.

Теперь медсестры отказываются выходить на работу и собираются увольняться с понедельника.

Аналогичная ситуация и в 5-м киевском роддоме. Там иногородние составляют 2/3 медперсонала. Врачи и сестры пока не увольняются, но пишут заявления на отпуск за свой счет. А страдать от этого будут пациенты.

В сети пишут, что этого следовало ожидать. Киев и раньше имел проблемы с транспортом, а когда закрыли метро и остановили железнодорожное сообщение, наступил коллапс.

Отметим, людей крайне возмутила такая ситуация, вызванная непрофессиональными действиями киевской власти.

«То, что у вас сейчас происходит - трагически. Желаем выдержать этот безжалостный хаос», «Сегодня в Буче люди набивались в попутки, кому стало безопаснее?», «Это ожидаемо. К сожалению», «Мы собираем данные, кто в области готов подвозить младший и средний медперсонал в Киев и забирать домой. Многие люди проявили готовность. Из района Киевской области», - пишут в сети.

Кроме того, медики заявляют, что больницы не готовы к приему больных коронавирусом.

Столичный врач-реаниматолог Николь Скокова в Инстаграме рассказала, что больницы не готовы к коронавирусу. В ее отделении нет масок, дезрастворов, достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких. Ей сказали, что ситуация не изменится в лучшую сторону. В этой связи медики работают в условиях угрозы заражения.

Медик не знает, как дальше работать, поскольку больше половины врачей, все санитарки и 80% медсестёр не смогут приехать на работу. Они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля. Скокова получает зарплату врача 5-6 тысяч гривен, а сама ездила на метро.

Опасная ситуация и в регионах, сообщает телеграм-канал PavlovskyNews. Так, медсестра из Коноптской реанимации Сумской области рассказала, что им руководство рекомендовало самим покупать себе защитные костюмы. Некоторые врачи возмущаются и грозятся уйти, мол их зарплаты не позволяют им покупать себе специальную форму и средства защиты. Но, как сказала нам медсестра, она лично остаётся работать, поскольку давала клятву спасать людей, чего бы ей это не стоило.

Переживает за здоровье медиков доктор Евгений Комаровский, ведь если их добьет коронавирус, то лечить украинцев будет уже некому. Врач посоветовал каждому украинскому мэру посетить инфекционные отделения своих больниц и взять их обеспечение под личный контроль.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.