Люди наплювали на основне правило карантину

Під Києвом розпочався мітинг проти заборони приміських електричок

Жителі міста Фастів Київської області зібралися на рейках на протест. Незважаючи на всі заборони під час карантину, люди вирішили влаштувати масове зібрання і спробувати повернути собі можливість добиратися в Київ. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фейсбук-сторінку очевидця.

«Трохи божевілля з Фастова вам в стрічку. Там люди перекривають рух вантажних потягів через скасування електричок. Цікаво, на що вони розраховують?», - підписав кадр Олександр Рудоманов.

Зазначимо, що під час карантино заборонено проводити заходи понад 60 осіб.

Нагадаємо, що Київ в перший день закриття метро скували пробки. Вранці 18 березня стався транспортний колапс у столиці України. Громадський транспорт переповнений, люди стоять у нескінченних чергах, а місто стоїть у пробках.

Перед мостом Метро і на самому мосту утворилася величезна пробка. На автобусних зупинках столиці люди намагаються зупинити попутки, однак водії часто проїжджають повз.

Величезна пробка і на Парковій алеї в бік центру Києва. Так, на в'їзді в місто з-за заборони на рух приміського транспорту, утворилася нескінченна тягучка з автомобілів.

Також в Оболонському районі з-за ремонту дороги спостерігається скупчення авто. Там повільно рухається транспорт біля ТРЦ "Блокбастер".

Традиційно пробки утворилися і в центрі міста. Не проїхати по вулиці Набережно-Хрещатицька і проспект Перемоги.

Також корки на Окружній. У Солом'янському районі коштує проспект Лобановського.

Як ми раніше повідомляли, у Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації.

18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

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