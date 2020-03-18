Під Києвом розпочався мітинг проти заборони приміських електричок
Жителі міста Фастів Київської області зібралися на рейках на протест. Незважаючи на всі заборони під час карантину, люди вирішили влаштувати масове зібрання і спробувати повернути собі можливість добиратися в Київ. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фейсбук-сторінку очевидця.
«Трохи божевілля з Фастова вам в стрічку. Там люди перекривають рух вантажних потягів через скасування електричок. Цікаво, на що вони розраховують?», - підписав кадр Олександр Рудоманов.
Зазначимо, що під час карантино заборонено проводити заходи понад 60 осіб.
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Нагадаємо, що Київ в перший день закриття метро скували пробки. Вранці 18 березня стався транспортний колапс у столиці України. Громадський транспорт переповнений, люди стоять у нескінченних чергах, а місто стоїть у пробках.
Перед мостом Метро і на самому мосту утворилася величезна пробка. На автобусних зупинках столиці люди намагаються зупинити попутки, однак водії часто проїжджають повз.
Величезна пробка і на Парковій алеї в бік центру Києва. Так, на в'їзді в місто з-за заборони на рух приміського транспорту, утворилася нескінченна тягучка з автомобілів.
Також в Оболонському районі з-за ремонту дороги спостерігається скупчення авто. Там повільно рухається транспорт біля ТРЦ "Блокбастер".
Традиційно пробки утворилися і в центрі міста. Не проїхати по вулиці Набережно-Хрещатицька і проспект Перемоги.
Також корки на Окружній. У Солом'янському районі коштує проспект Лобановського.
Як ми раніше повідомляли, у Київській області оголосили режим надзвичайної ситуації.
18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.
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