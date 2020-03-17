Чоловік їхав додому через Київ, але до міста не дістався

В Київській області пропав чоловік

Роман Лазаренка 1978 року народження 2 березня повинен був їхати з міста Суми у Чернігів через Київ, але, на жаль, до місця призначення не дістався. Про це повідомили в групі Київ Оперативний у Facebook, а також опублікували фото, передає Politeka.net.

Чоловік був одягнений у темно-зелену куртку, блакитні джинси, коричневі кросівки, також мав чорний рюкзак.

Якщо відома яка-небудь інформація про його місцезнаходження, або будь-які відомості про те, що його бачили, прохання звернутися за телефоном 102 або 099-95-75-176.

Також ми повідомляли, що дівчина з дитиною пропала в селі Білогородка Києво-Святошинському районі Київської області. 20-річна Марія Коваленко та її трирічна дочка Кіра пропали без вісті, коли пішли гуляти.

Так, вони вийшли з будинку 15 березня близько 11:00 ранку по вул. Київська в селі Білгородка, і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худощае статура, обличчя овальне, очі карі, волосся фарбоване, русяве, довжиною до плечей.

Була одягнена у світлу куртку, блакитні джинси, чорні кросівки.

Прикмети маленької Кіри: зростання 100 см, худорлява, обличчя овальне, очі карі, волосся світло-русяве.

Була одягнена в рожеву шапку, фіолетовий зимовий комбінезон з рожевими вставками, а також рожеві черевики.

Нагадаємо, що у Києві затримали знаменитих злодіїв-гастролерів, які не давали спокою городян. Так, прославилися численними крадіжками грабіжників затримали в підземному переході під час спроби вкрасти телефон у киянки.

«Не може бути. Це ж ті, що постійно крали на Індустріальній. Трохи не вийшло на цей раз, що взяли їх за п'яту точку працівники поліції. Ті, знаходячись на сходах підземного переходу, всією своєю брагою оточили жінку 1990 року народження і витягли в нього з кишені iPhone 6S», – розповіли подробиці в мережі.

Нагадаємо, сотні людей заповнили київські електрички, кадри вражають: "коронавірус не прогодує"

Як повідомляла Politeka, стали відомі подробиці про хворих коронавірусом в Києві: "контактували з...

Також Politeka писала, киянам показали будівництво Великої окружної дороги в Києві: "без робітників і спецтехніки"