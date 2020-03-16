У Києві пасажирів на електричках не зменшується

У Києві вже кілька днів оголошений карантин через пандемії коронавіруса. З 17 березня закривається міжміське сполучення зі столицею, повідомляє Знай з посиланням на Телеграм-Карнал "PavlovskyNews".

Незважаючи на поради влади залишатися вдома і по можливості не виходити на вулицю, вранці 16 березня на залізничній станції Святошино не проштовхнутися.

Пасажирів хоч і менше стало ніж зазвичай, але все одно людей середнього віку вистачає. В електричці порожніх сидячих місць практично немає. Крім того, контролери і пасажири їдуть без масок.

Дітей і підлітків із-за відміни занять в електричках практично немає.

"Як показало опитування на нашому телеграм-каналі, 66% людей все одно змушені їхати на роботу, незважаючи на карантин", – розповіли в мережі.

Нагадаємо, що в Києві розповіли, як буде працювати метро в умовах жорсткого карантину. Київський метрополітен працює у звичайному режимі з посиленими заходами дезінфекції. Співробітники дезінфекції проводять двічі на день, а також перед видачею поїздів на лінію в депо. Працівникам, які контактують з пасажирами, рекомендується масковий режим. Також працівники проходять регулярний огляд.

У коментарях до заяви Київметрополітену, незважаючи на це, з'явилися сотні відповідей.

«По-моєму, дезінфекція повинна проводитися кожного разу коли поїзд приїжджає на кінцеву, а не 2 рази в день...», «Сьогодні в маршрутці побачила калюжі на підлозі, думала - хтось не втримався. Водій сказав, що це дезінфекція! Треба йому показати це відео, щоб хоч знав, як робиться!», «Треба як-небудь зняти якими протирають ганчірками на ескалаторі. Там весь комплект небезпечних захворювань та дезінфекція не допоможе», «Молодці працівники метрополітену , постійно дбають про пасажирів, постійно проводять дезінфекцію всіх приміщень, станцій, рухомого складу і т. д і т. п.», – пишуть в мережі налякані кияни.

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