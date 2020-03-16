Під Києвом затримали неповнолітнього водія за порушення ПДР

У Борисполі на вихідних копи вночі зловили на дорозі п'яного водія, якому було всього 16 років. Про це розповіли в Патрульній поліції Київської області.

Близько 3 годин ночі патрульні зафіксували перевищення швидкості у водія форда на вулиці Київський шлях.

З допомогою проблискових маячків і спеціального сигналу поліцейські подали знак про зупинку. Водій легковика проігнорував вимогу інспекторів і прискорив рух. Порушника затримали, заблокувавши його авто.

Крім порушення ПДР, «копи» помітили явні ознаки у водія алкогольного сп'яніння. Юнак погодився пройти огляд. Результат виявився позитивним – 1,77 проміле, що майже у 9 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали ряд адміністративних матеріалів, після чого справу було передано до суду.

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Київський метрополітен працює у звичайному режимі з посиленими заходами дезінфекції. Співробітники дезінфекції проводять двічі на день, а також перед видачею поїздів на лінію в депо. Працівникам, які контактують з пасажирами, рекомендується масковий режим. Також працівники проходять регулярний огляд.

У коментарях до заяви Київметрополітену, незважаючи на це, з'явилися сотні відповідей.

«По-моєму, дезінфекція повинна проводитися кожного разу коли поїзд приїжджає на кінцеву, а не 2 рази в день...», «Сьогодні в маршрутці побачила калюжі на підлозі, думала - хтось не втримався. Водій сказав, що це дезінфекція! Треба йому показати це відео, щоб хоч знав, як робиться!», «Треба як-небудь зняти якими протирають ганчірками на ескалаторі. Там весь комплект небезпечних захворювань та дезінфекція не допоможе», «Молодці працівники метрополітену , постійно дбають про пасажирів, постійно проводять дезінфекцію всіх приміщень, станцій, рухомого складу і т. д і т. п.», – пишуть в мережі налякані кияни.

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