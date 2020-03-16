Под Киевом задержали несовершеннолетнего водителя за нарушением ПДД

В Борисполе на выходных копы ночью поймали на дороге пьяного водителя, которому оказалось всего 16 лет. Об этом рассказали в Патрульной полиции Киевской области.

Около 3 часов ночи патрульные зафиксировали превышения скорости у водителя форда на улице Киевский путь.

С помощью проблесковых маячков и специального сигнала полицейские подали знак об остановке. Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов и ускорил движение. Нарушителя задержали, заблокировав его авто.

Кроме нарушения ПДД, «копы» заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Юноша согласился пройти осмотр. Результат оказался положительным – 1,77 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

На водителя составили ряд административных материалов, после чего дело было передано в суд.

Напомним, что в Киеве рассказали, как будет работать метро в условиях жесткого карантина.

Киевский метрополитен работает в обычном режиме с усиленными мерами дезинфекции. Сотрудники проводят дезинфекции дважды в день, а также перед выдачей поездов на линию в депо. Работникам, которые контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Также работники проходят регулярный осмотр.

В комментариях к заявлению Киевметрополитена, несмотря на это, появились сотни ответов.

«По-моему, дезинфекция должна проводиться каждый раз когда поезд приезжает на конечную, а не 2 раза в день...», «Сегодня в маршрутке увидела лужи на полу, думала - кто-то не удержался. Водитель сказал, что это дезинфекция! Надо ему показать это видео, чтоб хоть знал, как делается!», «Надо как-нибудь заснять какими тряпками протирают на эскалаторе. Там весь комплект опасных заболеваний и дезинфекция не поможет», «Молодцы работники метрополитена , постоянно заботятся о пассажирах, постоянно проводят дезинфекцию всех помещений, станций, подвижного состава и т.д и т.п.», – пишут в сети напуганные киевляне.

Напомним, взрыв в метро Киева: «все в дыму, людей экстренно эвакуировали», подробности

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку в метро Харькова: "Вагон на вагон", кадры.

Также Politeka писала, что Кличко установил позорный рекорд, не открыв ни одной станции метро