З 17 березня в Києві приймуть ряд заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса

У Києві закривають в'їзд і виїзд з міста

У столиці України з 17 березня буде введено ще більш жорсткий карантин через поширення коронавіруса COVID-19 в Україні і світі в цілому. Інформація про це з'явилася на сторінці міра.

Влада Києва з завтрашнього дня обмежать в'їзд і виїзд з міста, а також пересування між містами України. Крім того, в столиці закриють всі магазини, окрім продуктових і господарських. Працювати будуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

З 17 березня не допускається проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Не працюватимуть заклади громадського харчування, в тому числі і ресторани, кафе і бари. Однак можливість приймати онлайн-замовлення на доставку залишається в прерогативі закладів.

Також буде припинена робота торгових центрів, спортзалів, SPA-салонів, салонів краси, косметологічних кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо.

Закритими будуть і розважальні заклади: дискотеки, нічні та комп'ютерні клуби.

Нагадаємо, що в українському уряді терміново звернулися до громадян з-за коронавіруса Covid-19, який виявився небезпечнішим, ніж розповідали раніше.

Також ми писали, що Микола Поворозник говорив, що Київ можуть закрити на в'їзд і виїзд, якщо в місті буде зафіксовано хоча б один випадок зараження коронавірусом.

"Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обмежує роботу установ влади, всі працюють в штатному режимі. Єдине, що повинен бути скринінг в органах державної влади. Мається на увазі, що на вході з'явиться пост з лікарем, санэпидемиологом, які за зовнішніми ознаками будуть контролювати. Люди з явними ознаками не допускатимуться", – каже Поворозник.

«З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальне становище або соціальний статус. Хворіють як всесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й усього світу - це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус», - зазначив він.

Нагадаємо, карантин в Україні 2020: скільки триватиме і що заборонили через коронавіруса.

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