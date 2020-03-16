Бійка почалася за невиконання обов'язків під час пандемії

В одному з супермаркетів Києва покупці побили працівника магазину через те, що той працював без маски

Так стверджують на відео, яке опублікували в соцмережі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Все почалося з того, що покупець почав агресивно кричати на працівника магазину, чому він знаходиться на робочому місці без маски.

Після цього почалася бійка, при чому, досить агресивна. Її можна спостерігати на опублікованих кадрах.

На відео не вказується, в якому саме магазині столиці це сталося, і який працівник постраждав від неадекватного клієнта.

Зазначимо, що з 12 березня в Києві закрили школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежили проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.

Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами повинні стежити санітарні лікарі.

Нагадаємо, що в Києві пропонують безкоштовно пройти перевірку на коронавірус. З'явилася інформація про те, де можна зробити тест на коронавірус в Києві. Тест на захворювання можна пройти, якщо є медичні показання. У лікарнях експрес-тести роблять безкоштовно.

• Олександрівська клінічна лікарня р. Києва;

• Київська міська клінічна лікарня № 4;

• Київська міська клінічна лікарня № 9;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

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