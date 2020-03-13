Київ можуть закрити на в'їзд і виїзд

Заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що Київ можуть закрити на в'їзд і виїзд, якщо в місті буде зафіксовано хоча б один випадок зараження коронавиурусом. Про це Повозник розповів брифінгу в КМДА.

"Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обмежує роботу установ влади, всі працюють в штатному режимі. Єдине, що повинен бути скринінг в органах державної влади. Мається на увазі, що на вході з'явиться пост з лікарем, санэпидемиологом, які за зовнішніми ознаками будуть контролювати. Люди з явними ознаками не допускатимуться", – каже Поворозник.

Він додав, що київська влада може ограчить в'їзд і виїзд зі столиці.

"Я підкреслюю, що це не карантин, а обмежувальні профілактичні заходи. У разі поширення, не дай Бог, коронавіруса в Києві – прийматимуться карантинні заходи, які передбачають обмеження пересування громадян, в'їзду в місто, виїзду з міста", – пояснив він.

Нагадаємо, що київська влада вирішила ввести в українській столиці карантин. Про це стало відомо в середу, 11 березня. Згідно з повідомленням, з 12 березня в Києві закривають школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежать проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.

Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами будуть стежити санітарні лікарі.

Попередньо обмежувальні заходи вводять до кінця березня. Як відомо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що в разі виявлення коронавіруса в Києві можуть обмежити рух транспорту та навіть закрити метро. Правда, для цього спалах хвороби повинна бути масштабною.

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