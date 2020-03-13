Киев могут закрыть на въезд и выезд

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что Киев могут закрыть на въезд и выезд, если в городе будет зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавиурусом. Об этом Повозник рассказал брифинге в КГГА.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть скрининг в органах государственной власти. Имеется ввиду, что на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые по внешним признакам будут контролировать. Люди с явными признаками не будут допускаться", – говорит Поворозник.

Он добавил, что киевские власти могут ограчить въезд и выезд из столицы.

"Я подчеркиваю, что это не карантин, а ограничительные профилактические мероприятия. В случае распространения, не дай Бог, коронавируса в Киеве – будут приниматься карантинные мероприятия, которые подразумевают ограничение передвижение граждан, въезда в город, выезда из города", – объяснил он.

Напомним, что киевские власти решили ввести в украинской столице карантин. Об этом стало известно в среду, 11 марта. Согласно сообщению, с 12 марта в Киеве закрывают школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничат проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.

Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями будут следить санитарные врачи.

Предварительно ограничительные меры вводят до конца марта. Как известно, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае обнаружения коронавируса в Киеве могут ограничить движение транспорта и даже закрыть метро. Правда, для этого вспышка болезни должна быть масштабной.

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