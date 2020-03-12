У Києві вже перевірили 46 підозр на коронавірус
У Центрі громадського здоров'я України з початку року до 12 березня отримано 46 підозр про коронавирусной інфекцією COVID-19. Про це сказано в даних Моз.
Так, з усіх перевірених підозр українців на коронавірус, тільки один випадок підтверджений.
Цей єдиний випадок коронавіруса в Україні зареєстрували ще 3 березня. Інші 45 перевірених підозр – негативні.
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"З початку року станом на 11:00 12 березня Центром громадського здоров'я України отримано 46 підозр про COVID-19. Зараз всі досліджені зразки: 1 підтверджений (3 березня) і 45 негативних", – розповіли в Центрі.
Зазначимо, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України отримала офіційних звіт з лабораторії ВООЗ у Лондоні, що підтверджує результати досліджень, отримані в українській лабораторії.
"Передача перших 5 позитивних та 10 негативних результатів на COVID-19 в лабораторію ВООЗ є обов'язковим для всіх країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я", – заявили в лабораторії.
Нагадаємо, що в Києві приземлився літак, на якому зареєстрували схожі симптоми коронавірус. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з пасажиром, у якого підозрюють коронавірус.
За станом на 13:30 на аеродромі приземлився літак рейсу "Дубай - Київ" №727, в якому знаходиться пасажир з підозрілими симптомами.
На місце в терміновому порядку прибули медики.
Зараз пасажирів з літака не випускають.
Також ми писали, що новий штам коронавіруса Covid-19 отримав новий статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з чим країни закликає активно боротися з ним.
«Відповідно до нашого висновку, Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію», - йдеться в повідомленні.
При цьому ВООЗ уточнили, що статус пандемії не змінює їх прогнозу щодо небезпеки нового штаму коронавіруса. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.
Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".
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