Вибух прогримів у місті Бровари Київської області у відділенні "Альфа-Банку"
Про це написали на сторінці щотижневої газети "Громадський Ревізор" у Facebook.
Інцидент стався на вулиці М. Лагунової, 4б, в ніч на 12 березня.
Залишки скла розлетілися на кілька метрів від епіцентру вибуху.
За словами місцевих, був чутний гуркіт ближче до ранку.
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Наголошується, що постраждалих немає.
В даний час поліція проводить слідчі дії, тому подробиці не розголошуються до встановлення всіх обставин.
Раніше повідомлялося, що в місті Бровари Київської області пропав дитина.
16-річний Валерій Макарчук о 07:10 на 11 березня пішов з будинку за адресою вул. Оболонська, 52/1 у Броварах і досі не повернувся.
Може перебувати р. в Києві чи в смт Козелець Чернігівської області.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 16 років, зріст 168 см, худий, короткі волосся темно-коричневого кольору, очі зелено-карі, на обличчі шрами від прищів.
ОДЯГНЕНИЙ: куртка чорно-сірого кольору з капюшоном, штани спортивні чорного кольору з малюнком у частині гомілки у вигляді хрестів білого кольору, кофта блідо-зелена, чорні шкіряні черевики. З собою має рюкзак чорного кольору з зеленими смугами.
Тим, хто побачить хлопчика, прохання телефонувати на гарячу лінію 102.
Раніше також повідомлялося, що в місті Бровари загубився неповнолітній Теплюк Максим. Хлопчик зник 25 лютого в 8:00.
Він пішов з СОС Дитяче містечко (вул. Шевченка, 18, д. 13, р. Бровари).
ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см, повної статури, обличчя овальне, волосся темне, очі карі.
Особлива прикмета: немає двох передніх зубів.
Був одягнений в зимову куртку темно-зеленого кольору в клітинку, чорні джинси, сірі кросівки.
При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування хлопчика, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".
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