Взрыв прогремел в городе Бровары Киевской области в отделении "Альфа-Банка"

Об этом написали на странице еженедельной газеты "Гражданский Ревизор" в Facebook.

Инцидент произошел на улице М. Лагуновой, 4б, в ночь на 12 марта.

Остатки стекла разлетелись на несколько метров от эпицентра взрыва.

По словам местных, грохот был слышен ближе к утру.

Отмечается, что пострадавших нет.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, поэтому подробности не разглашаются к установлению всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары в Киевской области пропал ребенок.

16-летний Валерий Макарчук в 07:10 11 марта ушел из дома по адресу ул. Оболонская, 52/1 в Броварах и до сих пор не вернулся.

Может находиться в г. Киеве или в пгт Козелец Черниговской области.

ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, рост 168 см, худой, короткие волосы темно-коричневого цвета, глаза зелено-карие, на лице шрамы от прыщей.

ОДЕТ: куртка черно-серого цвета с капюшоном, брюки спортивные черного цвета с рисунком в части голени в виде крестов белого цвета, кофта бледно-зеленая, ботинки черные кожаные. С собой имеет рюкзак черного цвета с зелеными полосами.

Тем, кто увидит мальчика, просьба звонить по горячей линии 102.

Ранее также сообщалось, что в городе Бровары потерялся несовершеннолетний Теплюк Максим. Мальчик пропал 25 февраля в 8:00.

Он ушел из СОС Детский городок (ул. Шевченко, 18, д. 13, г. Бровари).

ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 165 см, полного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие.

Особая примета: нет двух передних зубов.

Был одет в зимнюю куртку темно-зеленого цвета в клеточку, черные джинсы, серые кроссовки.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения мальчика, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

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