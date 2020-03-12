В місті Бровари Київської області пропала дитина

16-річний Валерій Макарчук о 07:10 на 11 березня пішов з будинку за адресою вул. Оболонська, 52/1 у Броварах і досі не повернувся. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Може перебувати р. в Києві чи в смт Козелець Чернігівської області.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16 років, зріст 168 см, худий, короткі волосся темно-коричневого кольору, очі зелено-карі, на обличчі шрами від прищів.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка чорно-сірого кольору з капюшоном, штани спортивні чорного кольору з малюнком у частині гомілки у вигляді хрестів білого кольору, кофта блідо-зелена, чорні шкіряні черевики. З собою має рюкзак чорного кольору з зеленими смугами.

Тим, хто побачить хлопчика, прохання телефонувати на гарячу лінію 102.

Нагадаємо, що в Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження. ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

Також ми писали, що знайдений зниклий дитина на Київщині. У столиці поліцейські розшукали 13-річного Миколи Берегового, який напередодні з товаришем втік з реабілітаційного центру під Києвом.

Зазначимо, що Микола Берегової 9 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макарівська.

"Працівники Макарівського відділення поліції розшукали одного з підлітків, який напередодні самовільно покинув територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розташованого в селі Копилов. Пошуки його старшого приятеля тривають", – пояснили поліцейські.

Колю виявили в Києві та повернули в соццентр.

З дитиною провели профілактичні бесіди, щоб запобігти подібні вчинки надалі.

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