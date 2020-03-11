Жінка пішла з дітьми і не повернулася

В Київській області розшукується жінка з двома дітьми

30-річна Жукалюк Наталя і її двоє маленьких синів 5-річний Жукалюк Олександр Нестеренко Микола, якому лише 1 рік 8 місяців, пішли з дому та не повернулися в селі Лизогубова Слобода. Про це повідомили в групі Київ Оперативний у Facebook, а також показали фото зниклих, передає Politeka.net.

Мати з дітьми пропали ще 7 березня і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети Жукалюк Наталії: виглядає старше свого віку, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі зелені, білі фарбовані волосся довжиною до плечей.

Одягнена: куртка помаранчева, темні штани, сині кросівки.

Прикмети Олександра: зріст 90 см, худорлявий, обличчя овальне, очі блакитні, волосся темне.

Прикмети Миколая: зростання 65 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся світле, очі блакитні.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місце знаходження зазначених осіб, повідомляти за телефоном поліції "102".

Нагадаємо, що у Києві розшукують зниклу дитину. У Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження.

ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

Також ми писали, що днями на Київщині зникла дитина. 13 річний хлопчик зник у селі Копилов, в Макарівському районі Київської області.

Пропав вихованець Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Микола Берегової 09 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макаровська, і досі його місцезнаходження невідоме.

Може перебувати з іншим вихованцем установи, неповнолітнім Симоненко Микитою, 16 років.

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