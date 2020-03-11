В Киевской области разыскивается женщина с двумя детьми
30-летняя Жукалюк Наталья и ее двое маленьких сыновей 5-летний Жукалюк Александр и Нестеренко Николай, которому всего лишь 1 год 8 месяцев, ушли из дома и не вернулись в селе Лизогубова Слобода. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, а также показали фото пропавших, передает Politeka.net.
Мать с детьми пропали еще 7 марта и до сих пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Жукалюк Натальи: выглядит старше своего возраста, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, белые крашенные волосы длиной до плеч.
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Одета: куртка оранжевая, темные брюки, синие кроссовки.
Приметы Александра: рост 90 см, худощавый, лицо овальное, глаза голубые, волосы темные.
Приметы Николая: рост 65 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы светлые, глаза голубые.
В случае получения любой информации о возможном месте нахождения указанных лиц, сообщать по телефону полиции "102".
Напомним, что в Киеве разыскивают пропавшего ребенка. В Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения.
ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.
ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.
При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».
Также мы писали, что на днях на Киевщине пропал ребенок. 13 летний мальчик пропал в селе Копылов, в Макаровском районе Киевской области.
Пропал воспитанник Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.
Николай Береговой 09 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Может находиться с другим воспитанником учреждения, несовершеннолетним Симоненко Никитой, 16 лет.
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