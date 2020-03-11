У Києві неадекват влаштував незвичайне шоу на людях

Чоловік забрався на авто на парковці і почав стрибати з даху на дах. Інцидент стався ввечері, о 19.40. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Неадекват на маршруті 99 автобуса (Оболонський район) зупинка Богатирська заліз на машини і почав стрибати з даху на дах, а далі просто зайшов в автобус і поїхав. В цей час в 10 метрах від нього стояла компанія з 5 чоловіків , які навіть ніяк не зреагували на подібну ситуацію», – пояснили відео.

В коментарях кияни просто вибухнули з побаченого.

«Вони стояли осторонь, а ви спокійно знімали це все, вводячи камерою щоб нічого не пропустити...», «Пощастило,що власників авто не було. Молитва врятувала б.», «А, що не так？Пішохідна зона－тротуар...🙂», «Так на відео видно, що було (приследование, спроба яких-небудь дій або провокація. початок основного моменту зйомки. Можливо, він привертав до себе увагу», «Судячи з ситуації на відео і в коментарях мережі, що суспільство хворе, хронічна стадія, лікувати ніхто не береться, з тим нам і жити», «Є, вже третій з цієї фірми. Там лаврівський Топтун, зараз оболонський стрибун, і хто тото колеса спускав.», «Дійсно, суспільство деградує. Ні щоб разом з мужиком пострибати по дахах запаркованых лосів, так вони взагалі не зреагували», – вважає користувачі мережі.

Вчера в 19:40 в Оболонском районе, на остановке «Богатырская» произошла такая ситуация: Неадекват залез на припаркованные машины и начал прыгать с крыши на крышу, а потом просто зашёл в автобус #99 и уехал. В это время в 10 метрах от него стояла компания из 5 мужчин, которые даже вообще не среагировали. Общество, однако. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, що в Києві неадекватний хлопець кидався на оточуючих з викруткою. Невідомого затримали перехожі поруч зі станцією метро "Лівобережна".

Як розповідають очевидці, неадекватний кидався на перехожих, які були біля входу в метро. Коли хлопець спробував напасти на чоловіка, то отримав відсіч. Після цього неадекватного молодої людини знешкодили, на місце викликали поліцію. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

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