В мережі показали фото Києва часів Булгакова

10 березня став одним з трагічних днів для київських поціновувачів літератури. В цей день 1940 року помер один з кращих письменників ХХ століття і один з найбільш знаменитих киян за всю історію міста Михайло Булгаков.

Булгаков народився в Києві і провів у ньому більшу частину життя. Київ став місцем дії найкращих творів письменника - "Біла гвардія" і "Дні Турбіних".

У мережі запропонували подивитися, яким був Київ часів Булгакова.

Нагадаємо, що в Києві утворилася звалище квітів мімози. Після свята 8 березня у столиці утворилася ціла квіткова звалище мімози. За словами однієї киянки, величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку.

«Фура "полегшилася" на узбіччі овочевого ринку. Всі урни навколо забиті нарцисами, тюльпанами. Їх спеціально переламали, щоб ніхто не взяв. А мімози просто вивалили купою. Прямо в картонних ящиках, ще заклеєних. Біля купи сором'язливо паслися бабусі, яких відганяв водій цієї фури, мовляв, брати не можна. Відкрила рот, сказала, що якщо брати не можна – то нехай засовує своє добро назад, поки я ментів і телебачення не викликала», – повідомила користувач мережі.

Також вона зазначила, що при згадці поліції, невідомий втік з «місця злочину».

«Розкрила кілька ящиків, набрали мімози стільки, скільки змогла відвезти в машині, а бабульки – забрати в руках. Вже развезла друзям, рідним і роздала всім, в тому числі пенсіонеркам у себе на лавочці. І звичайно собі залишила, пахнуть шалено. Довго живу на світі, але такої дичини ще не бачила... Квіти шалено шкода», – вона завершила свою розповідь.

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