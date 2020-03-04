Через дим на дорозі нічого не видно

Під Києвом загорівся рейсовий автобус

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У Києві біля станції метро «Святошин» загорівся пасажирський автобус.

Очевидці зазначили, що в автобусі у момент загоряння перебували пасажири. Зараз вони стоять біля автобуса.

Певно, ліквідують загоряння вогнегасниками. На фото видно, що вже на місце НП приїхали рятувальники ДСНС.

«Прямо зараз на проспекті Перемоги, біля Святошин, палає рейсовий автобус. Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно», – розповіли в мережі під відео.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Прямо зараз на проспекті Перемоги, поблизу із Святошино, палає рейсовий автобус. Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Нагадаємо, що днями в Києві вже був подібний випадок. Тоді загорівся пасажирський автобус під час руху на Солом'янській площі.

На місце події викликали рятувальників. Пожежники ліквідували пожежу ДСНС. Постраждалих не було.

Також ми писали, що у Кривому Розі на ходу загорівся службовий автобус. НП сталася вночі в Кривому Розі на мікрорайоні 5-й Зарічний. Відомо, що у транспортному засобі перебувало троє пасажирів, які отримали опіки.

Співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалі направлені в опікове відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2. Автобус був знищений вогнем.

Раніше ми повідомляли, що на проспекті Яворницького в Дніпрі зламався і задимівся трамвай маршруту №1 навпроти будівлі Дніпровського міськради. За словами очевидців вагон раптом встав на шляхах, а з салону повалив дим. Пасажири були вимушені терміново покинути трамвай.

Також ми писали, що раніше в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині. ПП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу перебували більше десятка нацгвардейцев.

За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.

Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.

Нагадаємо, маршрутник накинувся на матір українського воїна під Дніпром: «Ну і що, що твій син загинув»

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