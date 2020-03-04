Такої спеки на початку весни не було десятки років

В Києві побито столітні рекорди по температурі повітря

Так, у вівторок, 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, чого не було 23 роки. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Високий температурний фон привів і до найтеплішою за 140 років ночі на середу. Температура під ранок не опустилася нижче 4,8 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд 1995 року на 1,2 градусів.

Нагадаємо, що вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C. Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така аномальна температура. Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді. Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3 °C — це був історичний рекорд.

Також ми писали, що під Києвом через погіршення погодних умов сталося масове ДТП. Так, недалеко від села Магала сталося дві аварії за участю шести автомобілів.

В одному з ДТП постраждала одна людина. Зараз він перебуває в лікарні.

У першому ДТП ще в 6:45 ранку зіткнулися Nissan, Таврія і Lanos.. На щастя, обійшлося без постраждалих. Друга аварія сталася через 20-25 хвилин на цьому ж відрізку дороги. За даними копів, зіткнулися Mercedes, Ford і Lada.

З'явилася інформація, що всього на Одеській трасі за один ранок 4 березня зіткнулися більше 10 авто на протязі 100 метрів.

Так, 4 березня в Києві через туман видимість на дорогах погіршає.Видимість в місті була знижена до 200-500 метрів. Рівень небезпеки визначили, як жовтий, підвищений.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

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