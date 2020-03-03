У Києві зник ветеран АТО

Так, у Києві розшукується ветеран АТО Плиска Іван Іванович, 1959 року народження. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

За словами родичів, у чоловіка загострення ПТСР, крім того, він вважає себе нікому не потрібним і навіть зайвим, заважає сім'ї.

Раніше був помічений біля кінотеатру Дніпро (колишній Ленінград), але не встигли приїхати - пішов.

Прохання до всіх, хто його побачить, будь ласка, дзвонити невістці Анастасії 0677562524 або 102.

В коментарях українці перейнялися проблемами ветерана, зазначивши, несприятливе розташування країни до діагнозу Плиски Івана.

«В інших країнах ПТСР учасників бойових дій у всіх на слуху. І це величезна проблема. А у нас в основному психологи-волонтери ним займаються, та й люди бояться йти до фахівців зі своїми недугами.. А "втомилося від війни" суспільство "какаяразничных" це все ускладнює.», «знайдіть людину і скажіть йому що потрібне потрібно бути не комусь, а СОБІ! І кожен повинен це розуміти! І найголовніше - потрібно навчитися себе любити такими, якими ми є!», «Як шкода людини», «А давно пішов? І йшов чи раніше? У нас просто схожий ясноокий дядько тусить з бомжами на пустирі між Ахматовою і Княжою затон. Але я його періодично бачу ще з початку зими», «За таких людей дійсно прикро», «Як я його розумію», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, що у Київській області шукають двох зниклих рибалок. Так, стали відомі особистості зниклих рибалок, про яких ми повідомляли раніше. Так, одним з безвісти зниклих є Кривда Сергій Васильович 1960 року народження. З ним також пропав Мацола Віталій 1963 року народження.

Також в мережі показали геолокацію за останніми даними мобільного оператора одного з рибалок і човен, на якій були рибалки.

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Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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