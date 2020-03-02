У Києві місцеві жителі жорстко покарали чергового героя паркування, який перекрив прохід до сміттєвих баків

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Інцидент стався в Києві на вулиці Урловській, 21. Городяни покарали водія автомобіля Subaru, який закрив прохід до сміттєвих баків.

В коментарях кияни не оцінили таке покарання, зазначивши, що воно більше для двірника, ніж для водія.

«Це сміх, а не покарання - менше ніж через хвилину він шпурне ці два пакети на землю біля бака і поїде .. мало того, що йому з цього нічого, ще і двірнику прибирати доведеться ..», «Може він машину просто викинув... А ви відразу: неправильно припаркувався...», «Теж мені покарання. Смішно.», «ЖАХ!!! дивно що активна частина населення не змогла викинути свої відходи! Нігодяй такий заблокував прохід, так що там паралізував весь район! дивно як не спалили», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що на проспекті Правди в Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

«Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, в багатоквартирному будинку палає квартира на дванадцятому поверсі», – повідомили очевидці, які опублікували відео.

На місці займаються ліквідацією пожежі 5 пожежних авто, інформація про постраждалих встановлюється.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

Також ми писали, що у закладі громадського харчування помітили мишей.

«Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Поблизу зі станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування, де повним-повнісінько не дуже бажаних гостей», – підписали опубліковане відео.

В мережі почали жартувати з приводу побаченого.

«Так все ж свіжу! Що не так дорогий?!», «і тут я сіла на дієту», «Жаднюги! Підгодуйте ) соковитіше шаурму в наступний раз купіть», «Хіба норм таке купувати і себе вбивати; антисанітарія», «Там де харчоблок, там завжди поблизу є щури в районі місця з відходами. Не дивовижна новина.», – написали в коментарях користувачі.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Нагадаємо, у Києві в маршрутки відпали колеса, кадри налякали городян: "З такими дорогами..."

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