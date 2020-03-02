На проспекті Правди в Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, в багатоквартирному будинку палає квартира на дванадцятому поверсі», – повідомили очевидці, які опублікували відео.

На місці займаються ліквідацією пожежі 5 пожежних авто, інформація про постраждалих встановлюється.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

Нагадаємо, що в закладі громадського харчування помітили мишей.

«Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Поблизу зі станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування, де повним-повнісінько не дуже бажаних гостей», – підписали опубліковане відео.

В мережі почали жартувати з приводу побаченого.

«Так все ж свіже! Що не так дорогий?!», «і тут я сіла на дієту», «І що. Бачив таке і в Мюнхені та Гамбурзі та в Нюрнберзі !!!!. СЕНСАЦІЯ !!!! Київ один з них,)))) PS ... І вапсче то символ року і їсть - не шо потрапила, а улюблену президентську шаурму,) !!! .... мабуть косить під "свою"», «у Парижі їх взагалі тьма 🙂 жеруть прямо зі смітника біля Ейфелевої», «Жаднюги! Підгодуйте ) соковитіше шаурму в наступний раз купіть», «Де є їжа, там завжди будуть пацюки і нічого з цим не зробити. Вони є у всіх містах будь-якої країни світу.», «Хіба норм таке купувати і себе вбивати; антисанітарія», «Там де харчоблок, там завжди поблизу є щури в районі місця з відходами. Не дивовижна новина.», – написали в коментарях користувачі.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Також ми писали, що фальшива валюта заполонила Київ. Так, одна з місцевих жителів столиці розповіла про інцидент з купюрами. Вона опублікувала фото і вказала, що з'явилася велика кількість фальшивих євро.

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