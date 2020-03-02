В мережі українці обговорюють плачевний стан громадського транспорту столиці

На Привокзальній у Києві у маршрутки відвалилося колесо. Про це розповіли очевидці в соціальних мережах, передає Politeka.net.

«І ще трохи про маршрутки столиці та їх технічний стан», – підписали кадр в мережі.

В коментарях кияни почали активно обговорювати побачене.

«Поки власників цих автопарків не почнуть притягати до кримінальної відповідальності, нічого не зміниться. Колеса та двері і далі будуть відпадати на ходу», «Не захищаю цей мотлох,але з такими дорогами,і у нормального транспорту колеса можуть відвалитися», «ціни за проїзд підвищують, а свою парашу не ремонтують», «Нормальний рекламний щит на колесах 😆що ви пристали.», «Яка ціна на проїзд - такий і транспорт.», «Коли вже цей мотлох приберуть з доріг..., «Для пробігу в 1,5-2 млн км це нормально.», – відзначили користувачі.

Нагадаємо, що в Київському ресторані агресивно налаштовані хлопці порушили спокій відвідувачів. У ніч на 2 березня на ВДНГ в ресторані «МистерКет» сталася масштабна бійка між кількома групами молодих людей. При цьому постраждали не тільки учасники бійки, оскільки хтось використовував газовий балончик.

На опублікованих кадрах видно, як деякі клієнти ресторану закривають очі руками.

В мережі користувачі прокоментували те, що трапилося.

«Містер Кет прям оплот гопоти. То машиною в двері заїдуть, то балончик розпиляють... Останнє місце, де хочеться поїсти піцу», «Я от не можу зрозуміти, цей світ котиться в безодню? Чи тепер в інтернеті багато інформації?», «Містер кет як звичайно,цікава публіка,смачна кухня і багато чого іншого для покидьків», «Люди бедкаются, поліція розводить руками», «В гадюшнику по іншому не буває», – відзначили в мережі.

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