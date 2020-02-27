У Києві чоловік оскандалився з безкоштовним проїздом
Киянина в міському тролейбусі кондуктор зловила на безбилетном проїзді. Щоб не платити, він влаштував ціле шоу в салоні громадського транспорту. На місце покликали співробітників поліції. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Досить дивний конфлікт стався в тролейбусі 40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажиру, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх висунула і запитала знову про квитку. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс це не сподобалося, і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалося чоловікові і він відмахнувся від жінки», – розповіли в мережі про інцидент.
Так, до місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали в салоні тролейбуса. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис, після чого вони просто вийшли з тролейбуса через дві зупинки, нічого не зробивши.
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У коментарях під відео кияни вкотре самостійно викрили порушника. Виявилося, що чоловік – завсідник безкоштовного проїзду в міському громадському транспорті.
«саме цей персонаж не оплачує проїзд ...у мене з ним теж були конфлікти...», – поділилася Ксенія Вернигора, контролер в Київпастранс.
Вона розповіла, що саме цей чоловік постійно їздить безкоштовно, обґрунтовуючи це тим, що у нього сплачено, коли насправді він не платив. Якщо починаються розбірки, він завжди дістає телефон і починає знімати кондуктора: «Каже, оплачено. Коли його просиш пред'явити талон або проїзний, або документ, який дає право на безкоштовний проїзд, починається цирк зі зйомкою. Документи він завжди просить пред'явити», – розповіла працівниця Київпастранс.
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