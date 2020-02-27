У Києві чоловік оскандалився з безкоштовним проїздом

Киянина в міському тролейбусі кондуктор зловила на безбилетном проїзді. Щоб не платити, він влаштував ціле шоу в салоні громадського транспорту. На місце покликали співробітників поліції. Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Досить дивний конфлікт стався в тролейбусі 40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажиру, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх висунула і запитала знову про квитку. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс це не сподобалося, і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалося чоловікові і він відмахнувся від жінки», – розповіли в мережі про інцидент.

Так, до місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали в салоні тролейбуса. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис, після чого вони просто вийшли з тролейбуса через дві зупинки, нічого не зробивши.

У коментарях під відео кияни вкотре самостійно викрили порушника. Виявилося, що чоловік – завсідник безкоштовного проїзду в міському громадському транспорті.

«саме цей персонаж не оплачує проїзд ...у мене з ним теж були конфлікти...», – поділилася Ксенія Вернигора, контролер в Київпастранс.

Вона розповіла, що саме цей чоловік постійно їздить безкоштовно, обґрунтовуючи це тим, що у нього сплачено, коли насправді він не платив. Якщо починаються розбірки, він завжди дістає телефон і починає знімати кондуктора: «Каже, оплачено. Коли його просиш пред'явити талон або проїзний, або документ, який дає право на безкоштовний проїзд, починається цирк зі зйомкою. Документи він завжди просить пред'явити», – розповіла працівниця Київпастранс.

Доволі дивний конфлікт стався у тролейбусі #40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажира, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх пред‘явила і перепитала знову про квиток. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс / Kyivpastrans -у це не сподобалось і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалось чоловіку і він відмахнувся від жінки. До місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали у салоні громадського транспорту. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис і вони...просто вийшли з тролейбусу через дві зупинки, нічого не зробивши. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій