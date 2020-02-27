У четвер, 27 лютого, в центрі Києва почалася евакуація людей після заяви про минировании

цього разу під приціл «мінерів» потрапило будівля Палацу Спорту, яке знаходиться на Спортивній площі. Дзвінок на лінію «101» надійшов близько 10:40.

На місце оперативно прибули кінологи, вибухотехніки та медики.

У Палаці Спорту проходить форум DreamBIG. На нього прийшло багато людей. Зараз правоохоронці евакуювали відвідувачів.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали двох учениць 11-го класу однієї зі столичних шкіл. Перед цим, 17-річні дівчата подзвонили в поліцію з повідомленням, що їх і ще кілька навчальних закладів у Дарницькому районі "замінували".

Нагадаємо, Деснянський райсуд засудив до 2 років позбавлення волі 33-річного жителя Чернігова за завідомо неправдиве повідомлення про мінування станції метро «Нивки».

Анонімне повідомлення про замінованій станції метро передали по «102» ввечері 11 грудня 2019 року. На місце одразу ж виїхала поліція, кінологи, фахівці-взрывотехнини і пожежники. Вони не виявили вибухівки в київському метрополітені. При цьому була проведена евакуація 630 пасажирів і персоналу, поки жартівник спостерігав за подіями.

Дії «мінера» кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Вироком Деснянського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисник визнаний винним. Його остаточне покарання – позбавлення волі на 2 роки.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Ще одного псевдомінера, який 18 вересня 2019 погрожував підірвати міст Метро, швидше за все, відправлять на примусове лікування до психдиспансеру із суворим наглядом.

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