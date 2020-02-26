В Києві почалася масова паніка через коронавірус, в аптеках різко зріс попит на санітарні маски

Кияни почали масово скуповувати санітарні маски в аптеках міста. Багато беруть відразу по 200 штук в одні руки. Про це розповіли в одній зі столичних аптек у центрі Києва, повідомляє УНН.

"Нам привозять їх (маски - ред.) Один, два рази в тиждень і відразу їх розбирають по 200 штук в одні руки", - розповіла співробітниця однієї з аптек у центрі Києва.

В іншій аптеці біля станції метро "Майдан Незалежності" розповіли, що сьогодні маски були, проте за станом на 11:00 ранку маски вже були розпродані – їх розкупили ще вранці.

Також санітарні маски відсутні і в аптеках біля станції метро "Арсенальна".

Цікаво, що вартість на маски продовжує зростати. Так, порівняно з початком січня цього року, вартість однієї маскою зросла на 3 гривні.

В спальних районах міста ситуація схожа. В деяких аптеках масок немає, але обіцяють завести найближчим часом.

У більшості українських онлайн-аптек масок теж немає в даний час.

Нагадаємо, що в Києві діти влаштували мітинг на вулиці Богдана Хмельницького. Акцією діти разом з батьками та тренерами хотіли привернути увагу до стану справ спорткомплексу "Восход". Вони перекрили вулицю на пішохідному переході, з-за чого в місті утворилася велика пробка. Акція тривала всього близько 10 хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати справжній транспортний колапс в центрі Києва.

Мітингувальник хвилює питання знищення клубу на користь нових багатоповерхівок. Сьогодні в Господарському суді Києва має відбутися судове засідання щодо перегляду результатів торгів, за якими клуб перейшов у приватні руки. Однак засідання не відбулося через неявку прокурора. Тому захисники клубу пішли з протестом до будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що боротьба за спорткомплекс "Восход" йде вже кілька років. У квітні 2019 вночі невідомі увірвалися в спортивний комплекс на лівому березі столиці, закрилися всередині і почали все трощити. І це був не перший напад на комплекс.

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій