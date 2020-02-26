В Киеве началась массовая паника из-за коронавируса, в аптеках резко возрос спрос на санитарные маски

Киевляне начали массово скупать санитарные маски в аптеках города. Многие берут сразу по 200 штук в одни руки. Об этом рассказали в одной из столичных аптек в центре Киева, сообщает УНН.

"Нам привозят их (маски - ред.) Один, два раза в неделю и сразу их разметают по 200 штук в одни руки", - рассказала сотрудница одной из аптек в центре Киева.

В другой аптеке возле станции метро "Майдан Незалежности" рассказали, что сегодня маски были, однако по состоянию на 11:00 утра маски уже были распроданы – их раскупили еще утром.

Также санитарные маски отсутствуют и в аптеках возле станции метро "Арсенальная".

Интересно, что стоимость на маски продолжает расти. Так, по сравнению с началом января этого года, стоимость одной маской выросла на 3 гривны.

В спальных районах города ситуация похожая. В некоторых аптеках масок нет, но обещают завести в ближайшее время.

В большинстве украинских онлайн-аптек масок тоже нет в данное время.

Напомним, что в Киеве дети устроили митинг на улице Богдана Хмельницкого. Акцией дети вместе с родителями и тренерами хотели привлечь внимание к положению дел спорткомплекса "Восход". Они перекрыли улицу на пешеходном переходе, из-за чего в городе образовалась масштабная пробка. Акция продолжалась всего около 10 минут, однако этого хватило, чтобы вызвать настоящий транспортный коллапс в центре Киева.

Митингующий волнует вопрос уничтожения клуба в пользу новых многоэтажек. Сегодня в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, по которым клуб перешел в частные руки. Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что борьба за спорткомплекс "Восход" идет уже несколько лет. В апреле 2019 ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это был не первое нападение на комплекс.

Напомним, женщина без вести пропала в Киеве: есть особые приметы, фото

Как сообщала Politeka, ребенок не вернулся из школы домой в Киеве, объявлен розыск: есть особая примета, фото

Также Politeka писала о ЧП в метро Киева: вода заливает станцию, кадры с места событий